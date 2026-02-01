Regidora emecista de Coatepec violenta normatividad de Pueblos Mágicos

febrero 1, 2026

Juan David Castilla

La regidora emecista de Coatepec, Vianey Guadalupe Argüelles Nava, violentó los manuales de identidad urbana para los Pueblos Mágicos.

La regidora cuarta cometió una irregularidad al instruir que las paredes interiores de su oficina fueran pintadas de color naranja, representando así su afiliación al “‘movimiento naranja”.

Lo anterior resulta un atentado contra el Pueblo Mágico, pues las oficinas municipales y fachadas de los lugares con esta denominación en México están sujetas a manuales de imagen urbana que buscan preservar la identidad histórica, cultural y arquitectónica.

Estos colores son regulados por los Ayuntamientos y la Secretaría de Turismo (Sectur), a menudo bajo programas como «Rutas Mágicas de Color».

Los colores que utilizó Argüelles Nava, quien encabezó la planilla del excandidato de Movimiento Ciudadano (MC), Edson Tejeda Corona, están fuera de la barra de tonalidades establecida.

La regidora de MC en el ayuntamiento de Coatepec podría ser acreedora a sanciones por violentar la normatividad de los Pueblos Mágicos.

Vianey Guadalupe Argüelles Nava es presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Pública; secretaria de la Comisión de Policía y Prevención del Delito; y vocal de la Comisión de Participación y Vecinal.