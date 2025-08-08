Recibe Ayuntamiento Distintivo ELSSA

agosto 8, 2025

*Es un reconocimiento que entrega el IMSS a las instituciones que promueven la salud y seguridad laboral

Xalapa, Ver.- Con el apoyo de la base trabajadora, esta Administración es un referente nacional en seguridad, paz y bienestar, aseguró el alcalde Alberto Islas Reyes, al recibir en nombre del Ayuntamiento el Distintivo ELSSA, en reconocimiento a las buenas prácticas realizadas en favor de los Entornos Laborales Seguros y Saludables.

El Edil expuso que este reconocimiento que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es resultado del compromiso que las diversas áreas del Ayuntamiento y los sindicatos municipales tienen con la ciudad y la seguridad laboral.

Los empleados adheridos a las diversas representaciones sindicales, dijo, son la fuerza que mueve a la Administración, por lo que se comprometió a seguir impulsando acciones para tener mejores condiciones de trabajo y ofrecer resultados efectivos a la sociedad.

La titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Regional Veracruz-Norte del IMSS, Edith Jiménez Martínez, destacó que el Ayuntamiento es un modelo a seguir por su labor de excelencia y compromiso con la seguridad y bienestar laboral, de ahí que se le haya otorgado el Distintivo ELSSA.

Esto, añadió, es resultado del trabajo conjunto y un reconocimiento al compromiso, esfuerzo y cultura laboral del Gobierno Municipal, la cual promueve la salud y seguridad en el trabajo, previene riesgos laborales y favorece el bienestar de las personas trabajadoras.

La funcionaria exhortó a las autoridades municipales a seguir colaborando para fortalecer la cultura de seguridad laboral mediante capacitaciones, la implementación de hábitos saludables y asesorías técnicas en prevención de accidentes y enfermedades.

La directora de Recursos Humanos, Yazmín Zepeda Benavides, explicó que el Distintivo ELSSA se recibe por las prácticas que favorecen la salud y bienestar en el trabajo, la prevención de accidentes y riesgos en materia de salud ocupacional, entre otras acciones.

Asistieron el regidor Martín Victoriano Espinoza Roldán; el jefe de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Humberto González Garibaldi; el coordinador delegacional de Salud en el Trabajo, Héctor Miguel Espinosa Zamora.

También, el coordinador auxiliar de Seguridad en el Trabajo, Manuel Alberto González Bravo; representantes sindicales y funcionariado municipal.