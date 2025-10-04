Realizan bendición de los animales este sábado

octubre 4, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este sábado en varias parroquias de la ciudad como la de San Isidro Labrador se llevó a cabo la bendición de mascotas como parte del festejo a San Francisco de Asís, santo patrono de los animales y símbolo del amor por la naturaleza.

Por ello, familias llevaron a sus perros y gatos hasta aves y reptiles para recibir la bendición a sus mascotas.

De acuerdo con el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristáin de los Santos, la celebración se hace en honor a la figura de un santo que, por su sencillez y cercanía, es querido incluso por quienes no profesan la fe católica.

“Hoy celebramos a un santo muy querido entre católicos y no católicos, a San Francisco de Asís. Fue un hombre muy sencillo; allá por el año 1230 fue a África, Egipto. Es un santo muy querido por su sencillez y su cercanía”, expresó.

Dijo que la bendición también busca hacer conciencia sobre el cuidado a los mascotas.

“Pedimos a todas las personas que cuiden la creación y que se hagan responsables de todos esos seres creados, que Dios ha puesto en sus manos”, enfatizó.