Banxico recorta su tasa de interés a 6.50%

mayo 7, 2026

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió este jueves, por mayoría, recortar su tasa de interés en 25 puntos base, con lo cual el referencial se colocó en 6.50 por ciento, nivel que no se veía desde marzo de 2022.

⇒ Es el segundo ajuste a la baja de manera consecutiva en lo que va de 2026 que hace la Junta de Gobierno del Banxico para la tasa de interés. En esta ocasión, los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja votaron por dejar la tasa en 6.75 por ciento.

El banco central aplicó posiblemente el último recorte a la tasa de interés de 2026, en un contexto en el que la inflación en México desaceleró en abril. “Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”, apuntó en su comunicado.

En esta ocasión, la Junta de Gobierno del Banxico juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

Para su decisión, la Junta de Gobierno consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica, que implica una ausencia de presiones de demanda en la economía, y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

Además, consideró que los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones para la inflación; por lo que se estima que la inflación convergerá al 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

“Estamos cerca de concluir el ciclo de recortes, a través del cual hemos reducido la tasa de referencia en 450 puntos base. Los determinantes de la inflación apuntan a la ausencia de presiones de demanda, por lo que en nuestra siguiente decisión valoraremos realizar un último ajuste”, había adelantado Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, en comparecencia ante el Senado a finales de abril.