Por Mundial y calor, SEP recorta ciclo escolar

mayo 7, 2026

El 5 de junio será el último día de cursos

Centros Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades del país acordaron adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, como medida para enfrentar las altas temperaturas y facilitar la logística nacional ante la realización del Mundial de Futbol 2026 en México.

El ajuste al calendario escolar fue aprobado de manera unánime durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El principal ángulo de la decisión es que, por primera vez, el calendario escolar se modifica simultáneamente en todo el país por una combinación de factores climáticos y un evento internacional de gran escala como la Copa del Mundo, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la SEP, 10 entidades federativas habían planteado previamente la necesidad de ajustar las fechas debido a las temperaturas extremas registradas en distintas regiones del país, especialmente en el norte y sureste, donde las olas de calor han afectado el desarrollo normal de las actividades escolares.

La petición también fue respaldada en reuniones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con el acuerdo, las clases en escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior concluirán el 5 de junio, mientras que las labores administrativas finalizarán el 12 de junio.

Además, el Consejo Técnico Escolar (CTE) programado originalmente para el 29 de mayo será reprogramado para el 8 de junio.

La SEP informó también que el receso escolar concluirá el 10 de agosto, fecha en la que maestras, maestros y comunidades escolares retomarán actividades para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y preparar el siguiente ciclo lectivo.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales de fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender rezagos académicos de niñas, niños y adolescentes.

El inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 quedó fijado para el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las autoridades educativas aseguraron que los cambios permitirán garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio sin afectar el aprovechamiento académico, al tiempo que se atienden las condiciones climáticas y los compromisos internacionales del país derivados del Mundial 2026.

Para finalizar, la SEP reconoció además el trabajo del magisterio, directivos y familias en la implementación de las modificaciones al calendario escolar.