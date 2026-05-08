La paradoja del Internet del Futuro: entre la hiperconexión, la evolución de la IA y la creciente vulnerabilidad

La paradoja del Internet del Futuro: entre la hiperconexión, la evolución de la IA y la creciente vulnerabilidad

mayo 7, 2026

De acuerdo con Mauricio González, vicepresidente de Veeam para Latinoamérica, este 17 de mayo se celebrará el Día Mundial de Internet. Anualmente, esta fecha nos invita a reflexionar sobre cómo la conectividad sigue transformando nuestra economía y el engranaje social, lo cual nos viene muy bien dado que vivimos en un estado de hiperconectividad permanente, donde cada momento cotidiano (desde pagar un café hasta monitorear 7X24 una planta industrial) depende de una red invisible que nunca duerme.

El mundo opera sobre una malla digital que enlaza millones de personas, dispositivos, sensores, algoritmos y más, generando un flujo constante de datos que redefine la forma en que trabajamos, nos comunicamos, nos movemos, nos relacionamos y cubrimos nuestras necesidades. En esta interdependencia tecnológica, Internet es ya un elemento fundamental de la actualidad. Pero no es sólo por ello que, a partir de este año, la importancia de esta efeméride será aún mayor para todos, y fundamentalmente para las empresas.

México y el mundo se encuentran en un nuevo punto de inflexión: se calcula que en unos 5 años (un abrir y cerrar de ojos realmente) llegará la nueva ola del Internet, el llamado Internet del Futuro, impulsado por 6G, con la IA como pilar fundamental. De hecho, según la International Journal of Social Sciences Management Review (IJSSMR)[1], esta próxima infraestructura de conectividad integrará inteligencia artificial distribuida en toda la red, y será autónoma, auto-configurable y auto-optimizable, con agentes de IA tomando decisiones en tiempo real sobre temas como espectro, tráfico y seguridad.

En el marco del Día Mundial de Internet, es momento de cuestionarnos la robustez de los cimientos sobre los que descansa nuestra vida digital presente y la que se está construyendo ahora mismo de cara al futuro.

IA: el nuevo sistema operativo empresarial de Internet… y su mayor riesgo

La llegada del 6G hará que la IA deje de ser una herramienta externa en las estrategias de negocio y se consolide como el tejido mismo en el Internet de la nueva era. Esto puede significar cambios sumamente positivos, aunque también nuevos retos.

Desde hace unos años, las organizaciones ya han presenciado la dualidad que la IA representa para sus operaciones, y la complejidad sin precedentes que trae consigo, porque, por un lado, esta tecnología les permite automatizar tareas, optimizar la toma de decisiones, personalizar la experiencia de los clientes, innovar e, incluso, detectar errores o anomalías, entre muchos otros temas, pero también ha catapultado el cibercrimen, llevándolo a niveles nunca vistos.

En la actualidad, nos enfrentamos a ataques impulsados por IA que son autónomos, capaces de mutar para evadir defensas tradicionales y realizar fraudes de identidad mediante deepfakes con una precisión escalofriante. Según el Informe sobre Confianza y Resiliencia de Datos 2026, de Veeam, 1 de cada 4 empresas reconocen que las políticas de seguridad todavía no están actualizadas para abordar los riesgos particulares de la IA, y el 43% opinan que la adopción de esta tecnología está superando su capacidad para proteger sus datos y modelos.

Es indudable que la llegada del 6G y del Internet del Futuro, si bien significará mayor innovación, también incrementará los riesgos y la necesidad de que los negocios actualicen y refuercen la difusión de las mejores prácticas en el uso de Internet con sus empleados, como adoptar una higiene cibernética avanzada, configurar la privacidad y permisos con inteligencia, considerar la gestión de su identidad como un activo crítico y verificar la autenticidad de contenidos generados por IA, entre otros.

De la protección simple a la resiliencia radical

Por décadas, la estrategia de seguridad de las organizaciones en todo el mundo se basó en construir muros. Pero ahora éstos son insuficientes por diseño, y lo serán aún más de cara a la próxima generación de Internet. En la era de la dependencia absoluta de los datos para la toma de decisiones asistida por IA, una interrupción ya no es tan solo un inconveniente técnico, sino una debacle operativa.

En Veeam estamos seguros de que, hoy por hoy y cada vez más, la verdadera ventaja competitiva de un negocio no reside únicamente en su capacidad de innovar, sino en su poder de resiliencia. Si una empresa no puede garantizar la integridad de sus modelos de IA y la recuperación inmediata de sus datos críticos tras un incidente, eventualmente dejará de tener un lugar en un mercado que opera a la velocidad de la luz.

Ante este panorama de complejidad creciente, la conformación de una resiliencia cibernética radical comienza poniendo a la IA al frente de la estrategia, no sólo para llevar al negocio a un nuevo nivel, sino como el protagonista de su defensa para detectar anomalías y automatizar la recuperación.

En este Día Mundial de Internet, desde Veeam hacemos un llamado a los líderes tecnológicos y de Seguridad en México: no teman a la complejidad de la IA; domínenla. La resiliencia radical es el cimiento sobre el cual se construirá el éxito de sus negocios en la próxima década. Estar preparados para lo inevitable no es una opción; es la única forma de seguir rompiendo barreras y sembrando éxitos en el Internet del mañana.