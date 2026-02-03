Rachas de viento y lluvias en Veracruz por el paso del frente frío 33

febrero 3, 2026

Xalapa, Ver., 03 de febrero de 2026.– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h en Veracruz, debido a una circulación anticiclónica sobre el golfo de México que favorecerá un evento de surada en la entidad.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Conagua, el frente frío número 33 se desplaza sobre el norte y noreste del país, mientras que en Veracruz sus principales efectos serán el incremento del viento del sur, así como lluvias aisladas en la región de la Huasteca Alta, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros.

Durante la mañana se espera ambiente frío a muy frío, especialmente en zonas montañosas del estado, donde no se descartan heladas, mientras que por la tarde el clima será templado a cálido.

El SMN advirtió que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y objetos mal asegurados, además de que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

En cuanto a temperaturas mínimas, se pronostican valores de -5 a 0 °C en zonas serranas de Veracruz, con posibilidad de heladas, por lo que se recomienda extremar precauciones, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Finalmente, el organismo mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío 33 y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales.