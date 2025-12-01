Próximo viernes se definirá a la Reina Infantil y al Rey de la Alegríadel Carnaval de Veracruz 2026
diciembre 1, 2025
Veracruz, Ver., 01 de diciembre de 2025.- El Comité del Carnaval de Veracruz 2026 realizará este viernes 5 de diciembre, a las 12 del día, el cómputo final para elegir a la Reina infantil y al Rey de la fiesta de todos, que celebrará su edición 102, del 10 al 18 de febrero.
El regidor octavo del Ayuntamiento de Veracruz, con la comisión de Turismo y Carnaval, Daniel Martín Lois, invitó a la ciudadanía a acompañar este evento y disfrutar del ambiente festivo, con batucadas, alegría y la energía que caracteriza a la tradición carnestolendas.
En la categoría de Reina Infantil participan Maryelli Sabela Torres Delgado, con el distintivo color rosa, y Regina Torrecilla Delgado, con el distintivo color rojo; el conteo de votos se realizará a las 12:00 horas afuera de la oficina del Comité del Carnaval, donde la ciudadanía podrá presenciar de cerca la apertura de urnas y conocer oficialmente a la ganadora.
Para el título de Rey de la Alegría compiten José Mario Sánchez Ucha, con el distintivo blanco; Bernardino “Nayo” Jiménez Revuelta, con el color dorado; y Jorge Jair “Chiliwily” Torres Espejo, identificado con el color amarillo.
Con el cómputo de votos se dará a conocer oficialmente quiénes portarán la corona y formarán parte de la Corte Real 2026, que acompañará a la Reina electa, Fernanda Pumar Gómez, y al Rey Infantil Electo, Gael Santiago Segura Rangel.
Cada vez falta menos para vivir el Carnaval de Veracruz 2026, la fiesta más alegre del mundo, donde se desbordarán la alegría, la música y la identidad jarocha.