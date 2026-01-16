Censan a graderos para garantizar orden y transparencia en el Carnaval de Veracruz 2026

enero 15, 2026

Veracruz, Ver., 15 de enero de 2026.- Con el objetivo de contar con un registro actualizado y ordenado de las personas dedicadas a la venta de gradas para los desfiles de carros alegóricos y comparsas, la Dirección de Turismo y Carnaval invita a quienes realizan esta actividad a acudir a sus oficinas para integrarse al censo correspondiente.

El director de Turismo y Carnaval, Daniel Martín Lois, informó que las y los interesados deberán presentarse con comprobante de domicilio, identificación oficial y comprobante de pago de años anteriores, con el fin de constatar que se dedican a la venta de asientos para los recorridos carnestolendos.

“Vamos avanzando en el censo que se realiza en los bajos del Palacio Municipal; llevamos un 25 por ciento de avance. Invitamos a todos los graderos, especialmente a quienes ya cuentan con contratos de años anteriores, a que acudan a registrarse. Este proceso se lleva a cabo con transparencia, para mantener orden y certeza”, señaló el funcionario municipal.

El censo de graderos concluirá el próximo miércoles 21 de enero, por lo que quienes no se encuentren inscritos en el padrón no podrán continuar brindando este servicio durante las festividades.

Asimismo, explicó que una vez concluido el registro de quienes ya venían realizando esta actividad, se analizará la posibilidad de abrir la recepción de documentación para personas interesadas en vender gradas por primera vez.

El Carnaval de Veracruz 2026, “La Fiesta de Todos”, se celebrará del 10 al 18 de febrero, y de acuerdo con su programa de actividades, los desfiles se efectuarán el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero.