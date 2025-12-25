Se brindará todo el apoyo a próxima alcaldesa de Veracruz para la realización del Carnaval

diciembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que se brindará todo el apoyo necesario a la próxima alcaldesa del Puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo para la realización de la edición 2026 del Carnaval de Veracruz en febrero próximo.

La mandataria estatal recordó que la alcaldesa, todavía electa, estará entrando a la administración municipal.

“Tiene prácticamente su arranque, va a recibir las finanzas y sí se va a estar apoyando por parte de la Secretaría de Turismo”, dijo Nahle García.

El Carnaval de Veracruz se llevará a cabo del 10 al 18 de febrero del 2026, regresando a su fecha origina.

El comité de Carnaval presentó recientemente su cartelera musical, en la que se incluye a Carlos Rivera, Christian Nodal, Banda MS y Mon Laferte.