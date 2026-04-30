Empresas que brindan empleo en Veracruz reportan crecimiento laboral del 50%

abril 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Al cumplirse siete años del inicio de operaciones de su Planta Procesadora de Carne de Cerdo (PPCC), la empresa Altosano-Granjas Carroll de México, la cual tiene presencia en el estado de Veracruz, reportó un crecimiento que ha permitido duplicar su número de empleos directos e indirectos desde 2019.

Actualmente, la empresa indica que el complejo industrial cuenta con una plantilla de mil 004 colaboradores, de los cuales el 81% son sindicalizados, quienes operan bajo estándares salariales superiores al mínimo y con todas las prestaciones de ley.

Esta infraestructura, considerada la más grande en su tipo en América Latina, tiene la capacidad de procesar 30 mil cerdos semanalmente, garantizando que el 88% de su producción se distribuya en el mercado nacional, incluyendo estados clave como Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, mientras que el 12% restante se exporta a Estados Unidos, Canadá y diversos países de Asia.

Señalan que la competitividad de la planta se sustenta en un robusto esquema de certificaciones internacionales que avalan la inocuidad, la calidad y el bienestar animal.

Destaca el sello TIF número 732 otorgado por el SENASICA, que asegura que la carne bajo la marca “Altosano” es apta para el consumo humano bajo las normas más estrictas de higiene. Además, la empresa cuenta con acreditaciones ISO 14001 en materia ambiental, ISO 50001 de eficiencia energética y el distintivo de Bienestar Animal (Animal Welfare), lo que refuerza su posición en la cadena de suministro global.

Los procesos internos abarcan desde el sacrificio y la recuperación de vísceras hasta la elaboración de cortes de valor agregado, tales como costillas Back Rib, caña de lomo y tocinos deshuesados, todos certificados como «Calidad Suprema».

Un pilar fundamental de la operación en este 2026 es el compromiso con el medio ambiente y la economía circular. La planta de Altosano-Granjas Carroll integra tecnologías avanzadas para mitigar su impacto ecológico, incluyendo una planta tratadora de aguas residuales propia, una laguna de evaporación aerobia y un sistema de generación de energía eléctrica alimentado por gas natural.

Estas medidas buscan equilibrar la alta productividad industrial con la preservación de los recursos naturales en la región de Oriental, asegurando que el crecimiento de la producción de cortes primarios y secundarios no comprometa la sustentabilidad del entorno donde operan sus centros de distribución y procesamiento.

Con presencia consolidada en estados como Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, la marca Altosano ha logrado penetrar en los principales centros de consumo de México gracias a su diversificación de productos, que incluyen desde piernas y espaldillas deshuesadas hasta recortes de grasas y cueros de alta demanda industrial.

La trayectoria de estos primeros siete años de la PPCC refleja una evolución constante hacia la automatización y la responsabilidad social, factores que le han permitido mantener su distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR).