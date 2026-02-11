Anuncian suspensión de clases por carnaval de Yucatán

febrero 10, 2026

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la suspensión oficial de actividades escolares el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero en todas las escuelas públicas de Yucatán, con motivo de las fiestas de Carnaval 2026.

La información fue dada a conocer a través de un Facebook Live, donde el mandatario estatal invitó a padres de familia, estudiantes y docentes a mantenerse informados mediante los canales oficiales de la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY).

⇒ Con este anuncio, alumnos y maestros dejarán las aulas a partir del viernes 13 de febrero, reanudando actividades escolares el miércoles 18 de febrero, una vez concluidas las celebraciones del Carnaval en Yucatán.

En un comunicado, la Secretaría de Educación de Yucatán confirmó que se suspenderán las actividades escolares los días lunes 16 y martes 17 de febrero en todos los niveles educativos del estado, en respeto a los usos y costumbres de la entidad.

“Esta disposición se extiende a todas las instituciones públicas del sector educativo”, apuntó la dependencia.

El comunicado concluyó al señalar que, la Secretaría de Educación estatal reconoce la riqueza cultural y la importancia de nuestras tradiciones, por lo que reafirma su compromiso de fomentar la preservación de las costumbres y festividades locales que nos distinguen como yucatecos.