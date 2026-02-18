Sarampión en Veracruz no es motivo de alarma: Rocío Nahle

febrero 18, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde en entrevista para EnContacto, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, comentó en entrevista que hubo saldo blanco durante el Carnaval de Veracruz. Así mismo, se logró el objetivo de devolver su caracter internacional y representativo del estado de Veracruz.

Por otro lado aseguró que los contagios de sarampión en Veracruz son menores en comparación con otros estados, por lo que esta enfermedad no debe ser motivo de alarma.