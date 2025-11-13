Se vivirá majestuoso papaqui del Carnaval de Veracruz 2026 este domingo

noviembre 13, 2025

Veracruz, Ver., 13 de noviembre de 2024.– Todo se encuentra listo para celebrar el primer papaqui del Carnaval de Veracruz 2026, la fiesta de todos, este domingo 16 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el bulevar Manuel Ávila Camacho.

El Comité de Carnaval informa que el colorido contingente, conformado por bastoneras, comparsas y batucadas, partirá del Hotel Mar y Tierra y concluirá su recorrido a la altura de la Escuela Náutica Mercante “Capitán Alt. Fernando Siliceo Torres”.

Con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante el evento, se implementará un operativo de vialidad coordinado por las fuerzas de tarea municipales, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar calles alternas, ya que el tránsito vehicular permanecerá suspendido sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, de 16:00 a 20:00 horas.

Este majestuoso papaqui también contará con la presencia de la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2025, que desfilará a bordo de un carro alegórico compartiendo la alegría que distingue a esta gran fiesta veracruzana.

Asimismo, el público podrá disfrutar de la participación de la reina electa del Carnaval de Veracruz 2026, Fernanda Pumar Gómez, y del rey infantil electo, Gael Santiago Segura Rangel, quienes desfilarán junto a los candidatos a las diferentes categorías que aspiran a integrar la Corte Real 2026.

Candidatas a Reina Infantil:

Maryelli Sabela Torres Delgado (Distintivo Rosa)

Regina Torrecilla Delgado (Distintivo Rojo)

Candidatos a Rey del Carnaval:

José Mario Sánchez Ucha (Distintivo Blanco)

Bernardino Jiménez Revuelta “Nayo” (Distintivo Dorado)

Jorge Jair Torres Espejo “Chiliwily” (Distintivo Amarillo)

El Carnaval de Veracruz 2026 se celebrará del 10 al 18 de febrero, compartiendo alegría, entusiasmo y cultura, y reafirmando su lugar como la celebración más importante y representativa de Veracruz para el mundo.