Por carnaval de veracruz no hay clases lunes y martes en Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Medellín y Xalapa 

febrero 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Por Carnaval de Veracruz se suspenderán clases en escuelas de Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Medellín y Xalapa los días lunes 16 y martes 17 de febrero, informó la Secretaría de Educación (SEV).

A través de un oficio se dio a conocer esta disposición únicamente en los centros de trabajo de los municipios arriba mencionados.

El documento, identificado con el número SEV/OM/0009/2024, fue dirigido a subsecretarios, directores generales y de área, rector de la UPV, titulares de organismos y órganos desconcentrados, coordinadores generales, delegados regionales y jefes de departamento, a quienes se les notificó la disposición.

La suspensión será válida únicamente para los centros de trabajo localizados en los municipios mencionados, sin afectar al resto de las regiones del estado.

