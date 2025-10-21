Próximo 20 de noviembre inicia la construcción del laboratorio de Antropología Forense en Xalapa

octubre 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver..– La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el próximo 20 de noviembre iniciarán los trabajos de construcción del laboratorio de Antropología Forense, una Osteoteca y una barda perimetral en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales, ubicadas en la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, dentro de la reserva territorial de esta ciudad.

La obra, por la que la FGE logró una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos, se realizará mediante licitación pública estatal número LPE-104T00000-05-2025, según la publicación en la Oficialía Mayor de la FGE.

De acuerdo con el documento de convocatoria, los trabajos deberán concluir el 15 de octubre de 2026. Las empresas interesadas podrán consultar las bases en el portal de Compras Gubernamentales del Estado y en las oficinas de la Oficialía Mayor, ubicadas en Xalapa.

La convocatoria establece que podrán participar personas físicas o morales mexicanas, legalmente constituidas conforme a las leyes nacionales y con domicilio fiscal en el estado de Veracruz.

El proyecto tiene como finalidad ampliar la infraestructura pericial en el área de antropología forense, con el objetivo de incrementar la capacidad de identificación de cuerpos y restos humanos y mejorar los procesos de análisis pericial en la entidad.

La historia de la ampliación a la FGE

El 30 de septiembre diputados locales del Congreso de Veracruz autorizaron una ampliación presupuestal para la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

La solicitud de la titular de la FGE fue aprobada a solo tres meses de concluir el ejercicio fiscal, en medio de la expectativa por una reforma que busca reducir el periodo de gestión de quien encabeza el órgano autónomo.

En el dictamen que se presentó a los diputados se establecía que los recursos extraordinarios se destinarán a la construcción de un laboratorio de Antropología Forense y una Osteoteca, en la Dirección General de Servicios Periciales, en Xalapa.

Es importante destacar que este laboratorio se planeaba construir en las inmediaciones del Panteón Palo Verde; sin embargo, la oposición de los vecinos obligó a cancelar la obra. Ahora, se edificará en terrenos de la propia Fiscalía.

“La solicitud tiene por objeto atender las demandas sociales de las familias de personas desaparecidas, ampliando la infraestructura pericial, específicamente en el área de antropología forense, con el fin de agilizar e incrementar los procesos de identificación de cuerpos y restos humanos, mejorar la calidad de las pruebas periciales y brindar respuestas prontas, eficientes y dignas”, señala el dictamen.