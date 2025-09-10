Protestan en SEV por carencias en escuelas

septiembre 10, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Padres de familia, estudiantes y docentes provenientes de decenas de escuelas de todo el estado protestaron afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en Xalapa, para exigir que sean atendidas las necesidades de los planteles educativos.

Se trata de integrantes del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), adheridos al Movimiento Antorchista, quienes habían anunciado la manifestación el pasado lunes y, al no recibir una respuesta favorable de las autoridades, acudieron la mañana de este miércoles a la dependencia estatal.

Los quejosos solicitaron una audiencia con la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, en busca que de que se atiendan las carencias de las escuelas que dependen de dicha organización.

De acuerdo con Samuel Díaz Rosas, responsable del trabajo estudiantil de Antorcha en Veracruz, desde enero pasado entregaron múltiples solicitudes para que sean atendidas necesidades de infraestructura y equipamiento en sus planteles educativos.

Además, reclamaron desde hace varios meses mejores condiciones laborales para los docentes de la entidad veracruzana, sin obtener una respuesta positiva de autoridades.

Acusó que funcionarios de la SEV en diversos municipios han comenzado una campaña de hostigamiento y represión en contra de las escuelas con presencia antorchista, razón por la cual exigen la intervención inmediata de la secretaria Claudia Tello, para que cese esa situación.

Advirtió que de no encontrar respuesta favorable a sus peticiones, continuarán sus actividades de protesta y denuncia.

Incluso, no descartó que se movilicen a Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de la gobernadora, Rocío Nahle García.