PRI y PAN tienen conexión con EEUU; buscan desestabilizar al país: PT

septiembre 4, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El diputado federal Adrián González Naveda acusó públicamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ser una oposición desleal y por su supuesta conexión con el gobierno estadounidense para desestabilizar el Congreso de la Unión y dividir al país.

El Legislador del Partido del Trabajo señaló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, de ser representante de intereses ajenos a la patria.

“A la luz de los hechos es evidente el papel que está jugando actualmente el PRI como representante de intereses ajenos a la patria, y lo decimos con toda responsabilidad, yo lo digo con toda responsabilidad, estas actitudes porriles, violentas, que hemos visto que el dirigente nacional del PRI con sus porros consentidos, que son actualmente quienes los representan en la Cámara de Diputados”.

En conferencia de prensa, realizada en la sede estatal del PT, González Naveda denunció que el tricolor pretende que exista una política injerencista y de mayor beligerancia de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano.

“Lo señalo a título personal, estoy convencido de que el Partido Revolucionario Institucional está buscando incidir en que exista una política injerencista y de mayor beligerancia de Estados Unidos hacia el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es evidente que tienen algún tipo de vínculo e interlocución con actores del Departamento de Estado de Estados Unidos, públicamente han manifestado que van a Estados Unidos a denunciar a nuestro gobierno por las fantasías que ellos piensan que aquí suceden”, añadió.

También acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar una patria dividida, donde haya tragedia y dolor.