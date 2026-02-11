Presidenta suspende visita a Veracruz este domingo, confirma gobernadora Nahle

febrero 11, 2026

Yhadira Paredes/Cosoleacaque, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló la visita que tenía programada a Veracruz para este domingo 15 de febrero.

Señaló que tras hablar con ella le dijo que hará un anuncio de una iniciativa muy importante en materia de cultura en Ciudad de México.

“Iba a venir el domingo 15, no va a venir, hablé con ella ayer, ella va a hacer un anuncio de una iniciativa muy importante en cultura, entonces la va a dar a conocer en Ciudad de México, en esta ocasión no viene.

En ese sentido, dijo que seguramente la titular del Ejecutivo Federal reprogramará la fecha para regresar a la entidad veracruzana.

Entrevistada a su salida de la Mesa de Coordinación y Construcción de la Paz que se llevó a cabo en la zona sur de la entidad, en el municipio de Cosoleacaque, la mandataria aseguró que el tema de seguridad es prioritario a nivel nacional.

“Es un trabajo diario, con ayuda de la ciudadanía, porque la ciudadanía nos ayuda, estoy hablando desde el núcleo familiar, los papás, las mamás que nos ayuden a observar a los hijos, sus amistades, los entornos en las escuelas, las riñas, tenemos muy seguido homicidios hasta por riñas”.