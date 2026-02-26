Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en amistoso México-Islandia

febrero 26, 2026

También celebra respaldo de la FIFA hacia México como sede mundialista

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el homenaje rendido a los soldados caídos durante el operativo del pasado domingo, en el que murió Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, previo al partido amistoso entre las selecciones de México e Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro, y aseguró que el gesto representó un reconocimiento nacional a las Fuerzas Armadas en un momento complejo.

“Fue muy emotivo”, subrayó. “Primero agradecemos el homenaje. Fue un juego tranquilo, amistoso, y este homenaje fue algo muy, muy emotivo para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional y para todo México”.

La mandataria resaltó que, desde el domingo, se han multiplicado las expresiones de apoyo a los elementos que participaron en el operativo, y consideró que lo ocurrido en el estadio simboliza la solidaridad del país con quienes integran las instituciones de seguridad.

En el contexto de la organización del Mundial, Sheinbaum también agradeció el respaldo público de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, quien confirmó que las sedes mexicanas se mantienen sin cambios.

“Las sedes de México son las que son y no hay ningún cambio”, enfatizó la presidenta al referirse a la declaración del dirigente del organismo internacional, tras el contacto que sostuvo el equipo del gobierno federal con la FIFA para aclarar la situación.

Sostuvo que, pese a las lamentables pérdidas registradas el domingo —tanto de integrantes de las Fuerzas Armadas como de una mujer—, las autoridades actuaron de manera coordinada para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

“Muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad. En Jalisco ya regresaron prácticamente todos los negocios y las clases”, señaló.

Asimismo, acusó la circulación de noticias falsas a nivel internacional sobre lo ocurrido, incluidas imágenes generadas con inteligencia artificial, y afirmó que incluso medios extranjeros dieron cuenta de esa desinformación.

Finalmente, Sheinbaum envió un mensaje de confianza de cara al Mundial, al asegurar que México está listo para recibir a visitantes nacionales y extranjeros.

“México está de moda, el Mundial va a ser una gran celebración y los estamos esperando con los brazos abiertos siempre”, concluyó.