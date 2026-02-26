Sheinbaum reitera: Reforma Electoral no está sujeta a negociación

febrero 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una línea clara frente a las resistencias internas y de oposición por su reforma electoral: no habrá negociación para mantener las listas plurinominales en el Senado ni para conservar el esquema actual en la Cámara de Diputados, aun cuando aliados como el Partido Verde y el PT han expresado reservas.

El ángulo central de la discusión ya no es sólo la postura de la oposición, sino la tensión dentro del propio bloque oficialista. Legisladores del Partido Verde y del PT, como Reginaldo Sandoval, han manifestado desacuerdos con la desaparición de las listas, mientras que voces como Yeidckol Polevnsky también han advertido sobre la viabilidad de algunos planteamientos.

Frente a ello, la mandataria fue tajante: la iniciativa no se modificará para regresar a las listas de representación proporcional.

Sheinbaum explicó que en el caso del Senado se propone eliminar la lista nacional de representación proporcional.

Se mantendrían los dos senadores de mayoría por entidad y el escaño asignado al primer lugar de la primera minoría, pero desaparecería la lista por partido.

Argumentó que el Senado debe recuperar su “sentido republicano” como cámara de representación territorial, donde cada estado esté representado directamente, sin una lista partidista adicional.

En la Cámara de Diputados, dijo, no desaparece la representación proporcional ni se reduce el número total de legisladores: seguirán siendo 500, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

La diferencia radica en el mecanismo de asignación. Actualmente, esos 200 espacios se distribuyen con base en listas registradas por los partidos en cinco circunscripciones, conforme a la fórmula establecida por el Instituto Nacional Electoral y la ley electoral.

La propuesta presidencial mantiene la fórmula de distribución por porcentaje de votación, pero elimina la discrecionalidad de las listas partidistas.

En su lugar:

• Una parte se integraría con los mejores segundos y terceros lugares que no ganaron en distritos, según el porcentaje obtenido por cada partido.

• La otra parte sería votada directamente por la ciudadanía en cada circunscripción.

Con ello, sostuvo, todos los legisladores serían electos de manera directa o indirectamente vinculada al voto ciudadano, y no definidos exclusivamente por dirigencias partidistas.

Sheinbaum también defendió la reducción del 25% en el costo del sistema electoral.

Aclaró que no se trata únicamente de un recorte al INE, sino de un ajuste integral que incluiría:

• Recursos del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLES). • Financiamiento a partidos. • Homologación de sueldos de diputados estatales. • Reducción de recursos del Senado, que además tendría menos integrantes.

Negó que la reforma implique la desaparición de la representación proporcional o la instauración de un “partido de Estado”, como ha acusado la oposición.

Cuestionada sobre la posibilidad de fractura con aliados como el Partido Verde, la presidenta respondió que están en su derecho de disentir, pero dejó claro que no se abrirá una negociación para mantener “un pedacito” de listas.

“Si hay quien no está de acuerdo, está bien, pero la gente va a saber quién defiende las listas de pluris y quién no”, advirtió.

La iniciativa, adelantó, probablemente será enviada primero a la Cámara de Diputados.