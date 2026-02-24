ASF tiene que hacer su trabajo, no revisó toda la documentación para solventar observaciones de Cuenta Pública 2024

ASF tiene que hacer su trabajo, no revisó toda la documentación para solventar observaciones de Cuenta Pública 2024

febrero 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- “Yo no defiendo a nadie, ni protejo a ningún gobierno”, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García al reiterar que desde el mes de agosto del 2025 se entregó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) toda la información requerida para solventar observaciones a la Cuenta Pública 2024.

La mandataria dijo que se llevaron cajas completas de documentos a México para solventar las observaciones, así como personas que laboraron en la anterior administración.

“De agosto a diciembre se estuvo trabajando con la Auditoría Superior de la Federación, en enero se vuelve a ir la ahora contralora Bárbara Galindo, quien era el enlace y me señala que estaba preocupada porque de tantas cajas no se había revisado todo la ASF”.

Ante esta situación, dijo, habló con el auditor general para pedirle que revisara todo.

“Yo no estoy defiendo a nada ni nadie, sí se tiene que transparentar y revisar, la Auditoría tiene que hacer su trabajo, nosotros ya lo hicimos, el personal que envió el ex gobernador Cuitláhuac ya se hizo, entregamos documentos, ahora la auditoría tiene que revisarlos, al final detectamos que no habían revisado”.

Finalmente, cuestionada en torno al trailero que se reporta como desaparecido desde el domingo, durante un cierre de la carretera en la zona de Álamo, insistió en que no hay denuncia sobre este hecho.