Sheinbaum rechaza haber retomado estrategia de Calderón

febrero 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no le corresponde fungir como “censor” de las declaraciones de legisladores o funcionarios, al tiempo que subrayó que su gobierno no comparte la lógica de que en los operativos de seguridad “no importa” si hay daños colaterales, postura que atribuyó al expresidente Felipe Calderón.

“Uno no puede estar de censor de lo que dice cada quien, cada quien es responsable de sus palabras y la gente juzga. No puedo yo saber qué va a decir un diputado, una diputada, un secretario de Seguridad; la gente juzga”, sostuvo.

Sus declaraciones se dan tras los hechos violentos registrados el domingo, en los que se reportaron pérdidas de vidas humanas durante el operativo en el que murió Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

La mandataria reconoció que se trató de una situación que “nadie hubiera querido” y dejó claro que no es algo que el gobierno busque o promueva.

“Nadie hubiera querido que hubiera vidas en juego, nadie. No es algo que uno busque. Lamentablemente se dan estos hechos”, expresó.

En ese contexto, enfatizó que la prioridad de su administración es proteger la vida, la estabilidad y la seguridad de la población.

“Nosotros lo que queremos es proteger la vida de las personas, ese es nuestro objetivo: proteger la vida, la estabilidad y la seguridad”, afirmó.

Sheinbaum indicó que ante escenarios como el ocurrido el fin de semana, la responsabilidad del Estado es brindar apoyo a las familias afectadas, tanto de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como de civiles que hayan perdido la vida.

“Lo que hay que hacer es apoyar a las familias, tanto de los elementos de la Defensa Nacional como a personas que lamentablemente hayan perdido la vida”, puntualizó.

Al marcar distancia con la estrategia de seguridad del pasado, rechazó la idea de que las muertes en operativos puedan considerarse inevitables o secundarias.

“No es esta idea de que no importa, siempre hay daños colaterales, eso es lo que decía Calderón, no. Nuestro objetivo es proteger la vida”, remarcó.