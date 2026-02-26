Reforma Electoral no nació muerta: Sheinbaum

febrero 26, 2026

“Yo cumplí con un compromiso de campaña”, recuerda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves que su iniciativa de reforma electoral “haya nacido muerta” y sostuvo que, aun si no es aprobada por el Congreso, la ciudadanía reconocerá que cumplió con el compromiso de campaña: eliminar las listas plurinominales y reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos.

“No, porque ¿qué va a decir la gente? Pues la presidenta cumplió”, respondió al ser cuestionada sobre la viabilidad política de la propuesta ante las resistencias de partidos aliados y de oposición.

Si la reforma no avanza, agregó, será porque hay fuerzas políticas que “quieren seguir manteniendo sus listas”.

Sheinbaum subrayó que su responsabilidad es con el pueblo y que la iniciativa contiene los dos elementos que —afirmó— la ciudadanía ha demandado desde hace años: que no haya listas de representación proporcional definidas por las dirigencias partidistas y que disminuya el financiamiento y el costo del sistema electoral.

Aclaró que la propuesta no elimina la representación proporcional ni busca regresar al “partido de Estado”.

“Se mantiene la misma representación que está hoy en la ley, igualita; nada más que ya no es la lista de los partidos, sino que se elige a esas personas”, explicó.

En ese sentido, calificó como “absolutamente falso” que la reforma implique un retroceso democrático o un intento de instaurar un partido único.

La mandataria sostuvo que los partidos políticos son instrumentos de representación y no fines en sí mismos.

Por ello, dijo, si alguien quiere ser diputado o senador debe buscar el voto popular. “No queremos la democracia de las élites; la democracia es el poder del pueblo”, enfatizó.

Frente a las críticas internas dentro del bloque oficialista sobre la desaparición de las plurinominales, Sheinbaum marcó distancia al señalar que las decisiones sobre alianzas rumbo a 2027 corresponden a las dirigencias partidistas y no a la Presidencia.

“A diferencia del pasado, donde el presidente decidía todo, aquí no”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo también aseguró que la reforma mantiene intacta la estructura del Instituto Nacional Electoral, con 11 consejeros electos bajo el mismo mecanismo actual.

La única modificación en ese ámbito, dijo, es el ajuste a sus remuneraciones para que “no ganen tanto” y se adecuen a los criterios de austeridad.

Asimismo, indicó que la propaganda “mentirosa” será sancionada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, como parte de los cambios para fortalecer la legalidad en los procesos electorales.

En un mensaje dirigido al sector empresarial, Sheinbaum aseguró que la reforma no genera incertidumbre ni afecta el clima de inversión.

“Al fortalecer la democracia, se fortalece México”, afirmó, al reiterar que el país está abierto a la inversión nacional y extranjera bajo las reglas vigentes.