Presentan el tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson

febrero 2, 2026

Universal Pictures presentó el primer tráiler oficial de “Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, y dirigida por Antoine Fuqua.

El nuevo avance ofrece un vistazo a las distintas etapas de la vida del “Rey del Pop”, desde su niñez hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes en la historia de la música.

Las imágenes revelan su relación con su padre, Joe Jackson —interpretado por Colman Domingo—, su paso por el grupo familiar The Jackson 5 y el inicio de su exitosa carrera como solista.

De acuerdo con la producción, la cinta no solo aborda la trayectoria musical del cantante, sino que también explora aspectos de su vida personal y los retos que enfrentó fuera de los escenarios.

El hijo de Jermaine Jackson, Jaafar Jackson, fue elegido para interpretar a su tío, mientras que el elenco se complementa con Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi y Miles Teller.

El guion estuvo a cargo de John Logan, reconocido por su trabajo en “Gladiador” y “El Aviador”, y la producción cuenta con la participación de John Branca y John McClain.

La película tiene previsto su estreno en México y Latinoamérica el próximo 23 de abril de 2026, y el 24 de abril en todas las salas de cine del mundo, en formato tradicional e IMAX.