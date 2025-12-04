Abrirán museo de Michael Jackson en Mónaco

diciembre 4, 2025

Jermaine Jackson anunció la creación de un museo dedicado a Michael Jackson en Mónaco. El proyecto será impulsado por Jackson Family Legacy Investments, la entidad familiar que lidera Jermaine, y busca reunir obras y objetos personales del artista para preservar su legado cultural y artístico.

La colección inicial incluirá alrededor de 200 piezas atribuidas a Michael Jackson, junto con archivos y objetos familiares.

No se ha precisado la ubicación exacta ni la fecha de apertura; las autoridades del proyecto indican que la muestra se irá ampliando con préstamos y nuevas aportaciones.

El museo pretende mostrar una faceta menos conocida de Michael Jackson, como lo fue su producción visual y su archivo personal. El diseño museográfico combinará arte y música, y se planean exposiciones temporales y programas educativos para contextualizar la obra y acercarla a distintos públicos.

La iniciativa puede convertirse en un nuevo atractivo turístico para Mónaco, uno de los países más pequeños del mundo, y en un referente para estudios sobre el artista. Sin embargo, advierten que su éxito dependerá de la calidad curatorial, la gestión del archivo y la transparencia en la procedencia de las piezas.