Hija de Michael Jackson critica la biopic sobre su padre

septiembre 6, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Paris Jackson tomó distancia de la biopic sobre su padre, Michael Jackson, que se encuentra en desarrollo actualmente. La actriz y modelo aseguró que “no tiene ningún porcentaje de participación” en el proyecto.

Paris utilizó sus redes sociales para desmentir versiones que aseguraban que ella había estado involucrada en la producción del filme, además de expresar fuertes críticas hacia la forma en que la cinta retrata la vida del Rey del Pop.

La polémica comenzó durante la gala benéfica amfAR, realizada en Venecia, donde el actor Colman Domingo, encargado de interpretar a Joe Jackson (padre de Michael), comentó que Paris y su hermano Prince Jackson “respaldaban el filme”.

“Hemos conversado brevemente. Pero su hermano [Prince] es un gran admirador de la película. Además, es productor del filme. Y Paris ha sido siempre encantadora y cálida conmigo”, aseguró el actor.

Estas afirmaciones llevaron a pensar que los hijos de Michael Jackson estaban participando de manera activa en la producción. Sin embargo, Paris no tardó en aclarar su postura a través de su cuenta de Instagram.

La hija del cantante fue categórica: “Colman, no estés diciendo a la gente que yo fui ‘de ayuda’ en el rodaje de una película en la que tuve un 0% de participación, jajaja. Eso es muy raro”, escribió en una Instastory.

La heredera de Michael aclaró que se distanció de la producción al notar que no iban a considerar sus comentarios sobre la historia y sus detalles.

“Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis observaciones sobre lo que me parecía deshonesto o que no encajaba. Cuando vi que no las iban a tomar en cuenta, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga y buena suerte”, escribió.

En su opinión, la película está hecha para “complacer a una parte muy específica de los fans que viven en una fantasía”.

“Ellos van a estar felices con eso. El problema con estas biografías es que son Hollywood, es un mundo de fantasía: no es real. Pero te la venden como si fuera real, está muy edulcorada… la narrativa está controlada. Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas”, explicó.

Para finalizar, Paris enfatizó que no se trata de un rechazo hacia su padre, sino de un desacuerdo con la forma en que se está contando su historia.