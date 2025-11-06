Presentan primer adelanto de la biopic de Michael Jackson

noviembre 6, 2025

El primer tráiler del biopic sobre Michael Jackson se estrenó en plataformas digitales y redes, provocando reacción inmediata los seguidores del cantante que inmortalizó canciones y se convirtió en un referente de la cultura pop.

El avance, de poco más de un minuto, concentra imágenes de conciertos, ensayos en estudio y escenas íntimas que marcan el tono narrativo de la película.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, aparece como protagonista y su parecido físico y gestual con Michael acaparó la atención del público. Productores y el equipo creativo resaltaron la conexión familiar y la capacidad interpretativa de Jaafar como factores clave para el casting.

La reacción en redes fue variada, entre elogios por la factura técnica y la evocación musical se mezclaron con preguntas sobre cómo la cinta abordará las controversias que rodearon la figura pública de Michael Jackson.

Críticos y espectadores usaron el avance como primer termómetro para valorar el enfoque narrativo y la fidelidad emocional del proyecto acerca del Rey del Pop.

Dirigida por Antoine Fuqua y con estreno previsto en 2026, la película enfrenta ahora la expectativa de convertir el tráiler en una promesa cumplida y ofrecer un retrato que reconozca la magnitud artística de Michael Jackson sin eludir las complejidades de su vida privada.