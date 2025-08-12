‘Depeche Mode: M’ llega a cines próximamente

agosto 12, 2025

Tras una recepción entusiasta en el Festival de Tribeca de este año, Depeche Mode, junto con Trafalgar Releasing y Sony Music Vision, anuncian el estreno de la película DEPECHE MODE: M, que llegará a cines e IMAX de todo el mundo para un evento cinematográfico limitado a partir del martes 28 de octubre. Se espera que la película se proyecte en más de 2,500 salas de más de 60 países, ofreciendo a los fans de todo el mundo la oportunidad de unirse a Dave Gahan, Martin Gore, el director Fernando Frías y compañía en un viaje cinematográfico único hacia el corazón de la relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcado por las icónicas presentaciones en vivo de Depeche Mode.

Los boletos para DEPECHE MODE: M estarán disponibles a partir del 17 de septiembre en www.DepecheModeM.com, donde los fans podrán registrarse para recibir alertas del evento.

Concebida y dirigida por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías, DEPECHE MODE: M es una experiencia cinematográfica expresiva y dinámica construida en torno a imágenes de los tres conciertos con entradas agotadas que la banda ofreció en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México durante la gira Memento Mori 2023-2024. La película de larga duración lleva al público a un viaje musical y espiritual, donde las canciones resuenan en tiempo real con los fans, ilustrando su influencia multicultural atemporal y explorando la profunda conexión entre música, mortalidad y tradición mexicana.

“En esencia, nuestra nueva película ‘M’ trata sobre la profunda conexión entre música, cultura y personas, y Fernando Frías, quien la dirigió y concibió, hizo un hermoso trabajo contando esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y nuestros shows en Ciudad de México”, dijo Dave Gahan.

A través de la mirada creativa de Frías, DEPECHE MODE: M explora los paralelismos entre los temas del último álbum de Depeche Mode, Memento Mori, y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana. Frías es mejor conocido por su galardonada película “Ya no estoy aquí”, que ganó el prestigioso Premio Ariel de la Academia Mexicana en 10 categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. La película también le valió una nominación del Gremio de Directores de América (DGA) a la Mejor Dirección y fue la selección oficial de México para los Premios Óscar 2021, quedando preseleccionada a Mejor Película Internacional. Su más reciente filme, “No espero que nadie me crea”, se estrenó con gran reconocimiento de la crítica.

“Estamos orgullosos de continuar nuestra larga colaboración con Sony Music Vision e IMAX para llevar DEPECHE MODE: M a audiencias de todo el mundo en octubre”, dijo Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing. “Esta experiencia cinematográfica es una celebración perfecta de la gira Memento Mori y de la profunda conexión que Depeche Mode mantiene con su base global de fans.” La gira Memento Mori de Depeche Mode congregó a más de 3 millones de fans en 112 shows alrededor del mundo y fue aclamada por Rolling Stone como “una celebración impresionante de la vida y la música”.

La gira siguió al lanzamiento del decimoquinto álbum de estudio de la banda, Memento Mori, publicado en 2023 con gran reconocimiento de la crítica. Fuente inagotable de inspiración para fans, críticos y artistas, Depeche Mode continúa avanzando, con el álbum y la gira Memento Morirepresentando el último capítulo de una trayectoria incomparable y en constante evolución.