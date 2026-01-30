Revelan primeros vistazos del elenco que interpretará a The Beatles

enero 29, 2026

Los primeros vistazos del elenco que dará vida a The Beatles en la ambiciosa serie de biopics dirigida por Sam Mendes comenzaron a circular en redes sociales, generando reacciones entre seguidores de la banda y del cine.

Como parte de la campaña promocional en Reino Unido, Sony Pictures realizó una acción poco convencional al esconder postales con imágenes de los actores caracterizados dentro del Liverpool Institute for Performing Arts.

Las piezas fueron encontradas por estudiantes, lo que despertó expectativa entre jóvenes creadores y fans. En las imágenes y avances promocionales se observa la transformación de los intérpretes que encarnarán a los músicos.

Paul Mescal interpretará a Paul McCartney , con una imagen jovial que busca reflejar el carisma del bajista y compositor.

interpretará a , con una imagen jovial que busca reflejar el carisma del bajista y compositor. Harris Dickinson dará vida a John Lennon , con una caracterización que apunta a su faceta introspectiva y contestataria.

dará vida a , con una caracterización que apunta a su faceta introspectiva y contestataria. Joseph Quinn encarnará a George Harrison , resaltando la sensibilidad musical del guitarrista principal.

encarnará a , resaltando la sensibilidad musical del guitarrista principal. Barry Keoghan asumirá el papel de Ringo Starr, el baterista cuya personalidad fue clave en la identidad del grupo.

La serie de biopics es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos sobre The Beatles, y su estrategia de promoción ya comienza a marcar pauta antes del estreno. Las cintas llegará a los cines en abril de 2028.