Hermanos icónicos del cine y la televisión

septiembre 5, 2025

El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hermano, una fecha que nos invita a reflexionar sobre esos lazos que marcan nuestra vida desde la infancia. Los hermanos pueden ser compañeros de aventuras, rivales eternos, confidentes inseparables o todo lo anterior en un mismo día. Y si algo ha sabido retratar el cine y la televisión es que la hermandad es tan compleja como entrañable.

En el terreno de los superhéroes, no hay ejemplo más claro que el de Thor y Loki en el universo Marvel. Su relación es un vaivén constante entre la lealtad y la traición, entre el amor fraternal y la rivalidad más épica. Lo fascinante es que, aunque Loki asuma el rol de villano, es imposible no empatizar con él, pues al final ambos representan la dualidad que muchos hermanos viven: ser polos opuestos y, al mismo tiempo, inseparables.

En un tono más ligero, Fred y George Weasley en la saga de Harry Potter se ganaron el corazón del público con su ingenio y su humor. Estos gemelos demostraron que ser travieso también puede ser un talento y, de paso, nos regalaron una de las subtramas más entrañables de Hogwarts con su famosa tienda de bromas.

Por otro lado, si hablamos de hermanos polémicos, nadie supera a Jaime y Cersei Lannister en Game of Thrones. Su relación escandalizó a muchos, pero también reflejó la intensidad de los vínculos fraternales llevados al extremo. Entre ambición, secretos y poder, dejaron claro que en Westeros la hermandad puede ser un arma de doble filo.

En el terreno de la animación, Bart y Lisa Simpson son quizá el espejo más cercano de lo que significa crecer con un hermano. Entre bromas pesadas y discusiones interminables, también han mostrado un cariño genuino que conecta con millones de espectadores alrededor del mundo. Algo similar sucede con Phineas y Ferb, quienes llevaron el ingenio y la creatividad a otro nivel. Sus veranos interminables y planes imposibles nos recordaron que con un hermano al lado, todo resulta más divertido.

Y por supuesto, la cultura pop de la última década no sería la misma sin Anna y Elsa, las hermanas de Frozen. Su historia trascendió las princesas clásicas de Disney para recordarnos que el verdadero amor puede estar en la familia. Su vínculo, lleno de diferencias y reconciliaciones, inspiró a millones de espectadores.

En este Día Internacional del Hermano, el cine y la televisión nos recuerdan que no existen dos relaciones fraternales iguales. Algunas están marcadas por la rivalidad, otras por la complicidad, pero todas comparten un mismo hilo: el amor incondicional.