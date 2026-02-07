Banderilla implementa servicio de transporte gratuito para universitarios

febrero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El gobierno municipal de Banderilla anunció la puesta en marcha de un servicio de transporte universitario gratuito a Xalapa, a partir del próximo lunes 9 de febrero. La unidad hará un recorrido que permitirá el descenso de estudiantes de la Universidad Veracruz, la Normal Veracruzana y el Tecnológico de Xalapa.

Esta medida busca facilitar el traslado diario de la población estudiantil de Banderilla hacia sus centros de estudio y apoyar la economía de las familias que se deben trasladar a Xalapa.

A través de un boletín informativo, se mencionó que el autobús iniciará su recorrido en el Fraccionamiento El Capulín (zona limítrofe con Rafael Lucio), transitará por la avenida principal de Banderilla.

Al llegar a Xalapa, ealizará paradas de descenso en los siguientes puntos de la ciudad de Xalapa:

Oficinas del ISSSTE

Benemérita Escuela Normal Veracruzana

Facultad de Economía

Secretaría del Trabajo

Rectoría de la Universidad Veracruzana

Facultad de Psicología

Facultades de Ciencias Administrativas

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Centro de Idiomas (Parque de Los Sauces)

Requisitos para el registro

Las personas interesadas en utilizar este servicio deberán acudir al Palacio Municipal para tramitar su credencial de acceso. El horario de atención es de lunes a sábado, de 09:00 a 15:00 horas.

Es necesario presentar la siguiente documentación en copia:

Comprobante de estudios o boleta de calificaciones más reciente. Clave Única de Registro de Población (CURP). Comprobante de domicilio. Identificación oficial.

Al momento del registro, se realizará la toma de fotografía para el documento de identificación. La fecha límite para obtener el pase de acceso es el miércoles 11 de febrero.