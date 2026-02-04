Disparan contra vivienda de alcalde de Banderilla, Veracruz

febrero 3, 2026

La vivienda de alcalde del municipio veracruzano de Banderilla, el panista José Antonio San Gabriel Fernández, fue atacada a balazos por sujetos desconocidos; lo que generó la condena de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

⇒ El ataque sucedió cerca de las 23:00 horas de este lunes, y no se registraron personas heridas o fallecidas tras el incidente violento. La vivienda del alcalde se ubica en la avenida Nicolás Bravo, en la zona de La Calera, en el municipio de Banderilla.

De acuerdo con los reportes, el ataque fue realizado por hombres armados que viajaban en un vehículo de la marca Nissan, color negro, y quienes huyeron con rumbo desconocido sin que exista ninguna persona detenida hasta el momento. Los disparos alcanzaron la puerta principal y un vehículo propiedad del alcalde.

Los vecinos, al escuchar las detonaciones en la vivienda, fueron quienes reportaron la situación. Tras lo cual, al sitio del ataque arribaron elementos de seguridad de las corporaciones como Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional, quienes acordonaron el lugar.

⇒ Al lugar también llegó personal de la Fiscalía General de Veracruz para realizar las diligencias correspondientes y con ello dar inicio a la carpeta de investigación acerca de lo sucedido.

Al respecto, el Partido Acción Nacional en Veracruz condenó enérgicamente el ataque armado contra el domicilio del alcalde de Banderilla, y consideró que la violencia no puede continuar siendo un instrumento para intimidar o vulnerar a quienes ejercen funciones públicas.

En un comunicado de prensa, dicho instituto político afirmó que el ataque refleja el grave deterioro de la seguridad que vive el estado y confirma que los gobiernos municipales continúan siendo los más expuestos ante la delincuencia. Por ello, demandó a las autoridades estatales y federales garantías de seguridad para el alcalde y su familia.

“Las y los veracruzanos no podemos seguir viviendo con miedo ni normalizando la violencia como parte de nuestra vida cotidiana. Gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo. Veracruz merece paz, orden y resultados reales en materia de seguridad”, indicó el PAN estatal.