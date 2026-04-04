Banderilla pone en operación Centro de Apoyo Complementario “Especial_mente”

abril 4, 2026

Isabel Ortega/Banderilla, Ver.- Con el propósito de brindar atención integral complementaria a niñas y niños con discapacidad, el presidente municipal, José Antonio Sangabriel Fernández, puso en operación el Centro de Apoyo Complementario “Especial_mente”.

Los especialistas del espacio brindarán apoyo para favorecer el desarrollo educativo, social, emocional y de autonomía de este sector de la población, con el fundamental acompañamiento de sus familias.

De acuerdo con estudios previos, en el municipio existe una población significativa de menores con discapacidad que requieren atención especializada; sin embargo, la falta de espacios de atención complementaria limita el refuerzo de aprendizajes, el desarrollo de habilidades sociales y de autonomía, así como el acompañamiento a sus familias.

Ante ello, el Sistema Municipal DIF creó este centro de atención vespertina, donde ya se brinda atención personalizada a niñas y niños con discapacidad, con el objetivo de favorecer su desarrollo educativo, social, emocional y de autonomía.

En este espacio se realizan acciones educativas, terapéuticas, recreativas e inclusivas, además de apoyo familiar, en un entorno accesible.A mediano plazo, se busca que el centro sea considerado un referente estatal de atención inclusiva, además de mejorar el desempeño educativo y social de los menores, fortalecer su autonomía y apoyar directamente a sus familias