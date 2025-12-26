Vecinos de Banderilla denuncian baches y riesgos en calles del municipio

diciembre 26, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Habitantes de Banderilla manifestaron su molestia por el mal estado de las calles, particularmente por los baches y la falta de espacios seguros para peatones, lo que representa un riesgo constante para automovilistas, estudiantes, adultos mayores y niños.

Adriana Camacho, vecina del municipio, señaló que los baches no son el único problema, ya que las banquetas también se encuentran en malas condiciones y, en muchos casos, son invadidas por comercios, obligando a los peatones a caminar por la calle.

“Las tiendas ocupan el espacio que el peatón debe ocupar. Tiene uno que bajarse a la calle y, como siempre, son peligros para todos. Hay niños, personas mayores, las banquetas están terribles”, expresó.

Indicó que esta situación ha sido una constante en el municipio y lamentó la falta de atención por parte de las autoridades locales.

“Banderilla siempre ha estado así. No hay un alcalde o alguien que se preocupe por este tipo de cosas. Es muy lamentable ver estos sucesos aquí”, afirmó.

Camacho advirtió que el deterioro de las vialidades ha provocado accidentes, agravados por la falta de precaución de algunas unidades del transporte público.

“Accidentes, que es lo principal. Igual el transporte, no tienen precaución. Yo hace tiempo tuve un accidente aquí en Banderilla en un transporte de Miradores. Es fatal”, relató.