Exigen justicia por menor lesionado en Banderilla; denuncian retrasos en investigación

Exigen justicia por menor lesionado en Banderilla; denuncian retrasos en investigación

marzo 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Familiares y ciudadanos se manifestaron para exigir justicia por Ángel, un menor de edad que resultó gravemente lesionado en un accidente ocurrido el pasado 23 de marzo en el municipio de Banderilla.

El asesor jurídico de la familia, Alejandro Oliveros, explicó que desde el día de los hechos se inició una carpeta de investigación, pero acusó retrasos en la integración de pruebas.

“El día de los hechos ocurrieron el 23 de marzo se abrió la carpeta de investigación, pero desafortunadamente faltan muchos informes, realmente es algo que nos está preocupando”, señaló.

Detalló que, aunque ya se han enviado oficios a distintas instancias, aún no se integran datos clave en el expediente.

“Ya tienen que estar estos informes en la carpeta de investigación… necesitamos esta agilidad para que sea la carpeta de investigación adecuada”, expresó.

El abogado advirtió que la situación es urgente debido al estado de salud del menor.

“Ahorita está un joven, está un menor de edad sufriendo y se está luchando por su vida, no puede ser posible que este caso quede impune”, afirmó.

Asimismo, denunció presuntas fallas en la atención de emergencia, al señalar que la familia tuvo dificultades para conseguir una ambulancia.

“No puede ser posible que pidieron una ambulancia y dijeron que no porque las ambulancias no salen del territorio de Banderilla”, acusó.

De acuerdo con su testimonio, la atención tardó varios minutos, lo que complicó la situación del menor.

“Aproximadamente tardó de 25 a media hora, él estaba perdiendo demasiada sangre”, indicó.

Sobre el presunto responsable, mencionó que la información es limitada.

“No tenemos más información… necesitamos a la brevedad esos informes que integren la carpeta de investigación”, dijo.

También señaló que los gastos médicos están siendo cubiertos con apoyo ciudadano.

“Desafortunadamente gracias a los donativos lo están haciendo posible, porque los gastos son excesivos”, comentó.

Finalmente, el asesor jurídico hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para acelerar el proceso y garantizar justicia.

“Esta es la voz del pueblo, que exige justicia, porque ya basta de tanta impunidad”, concluyó.