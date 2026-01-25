Buscan fortalecer políticas de igualdad en Banderilla

enero 25, 2026

Juan David Castilla

La directora general del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Fabiola del Toro Olivares, y el presidente municipal de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, establecieron un compromiso formal para orientar las políticas públicas hacia la igualdad sustantiva y el acceso de niñas y mujeres a una vida libre de violencia.

Se trata de un esfuerzo por transformar la gestión pública desde una visión inclusiva. Este pacto institucional cobra especial relevancia en un municipio donde el 53 por ciento de su población total es femenina.

Durante el taller de capacitación titulado “La aplicabilidad de la Perspectiva de Género”, impartido a funcionarios locales, se destacó que la administración municipal de Banderilla ya cuenta con una participación femenina mayoritaria, representando el 65 por ciento de su plantilla de servidores públicos.

El alcalde Sangabriel Fernández subrayó que la capacitación recibida por el IVM es fundamental para consolidar a las mujeres como la prioridad de su gobierno, reconociendo que, aunque el cambio de idiosincrasia y costumbres arraigadas toma tiempo, su gestión está decidida a impulsar espacios igualitarios.

Por su parte, la titular del IVM enfatizó que la sensibilización de quienes toman decisiones en el nivel de gobierno más cercano a la comunidad es el primer paso para una transformación real que fortalezca el quehacer institucional con un enfoque de derechos humanos.

Como parte de estos avances, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Sistema Municipal para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, en un evento que contó con la presencia de autoridades clave como la síndica Estefanía Cruz Morales y las titulares de las áreas municipales de atención a la familia y a la mujer.