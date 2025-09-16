Pozos de El Castillo abastecerán de agua a un cuarto de Xalapa: alcalde

septiembre 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Alberto Islas, informó que con el agua que se extraerá de los pozos de la comunidad de El Castillo, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) podrá abastecer a un cuarto de la población de la ciudad.

El edil detalló que se han perforado tres pozos, de los cuales dos ya están en operación y el tercero se encuentra en etapa final de perforación.

“Es una obligación que tenemos y que no lo podemos dejar indeterminada porque ya se obtuvo agua del tercer pozo; de ahí traemos cincuenta y cinco litros por segundo, el primero nos había dado cuarenta, y el segundo sigue perforando, ya van casi por doscientos setenta metros”, explicó.

Islas detalló que ya se cuenta con la caja rompedora para regular la presión del agua y se trabaja en la línea de conducción para abastecer a colonias de la zona de Francisco Villa.

“Yo calculo que si traemos más de cien litros por segundo, podemos darle agua con tranquilidad a un cuarto de la ciudad”, aseguró.

El alcalde reconoció que el proyecto requirió meses de negociación con los habitantes de la comunidad de El Castillo, ya que el paso de la línea de conducción atraviesa propiedades privadas.

“El paso de la línea sobre sus propiedades generó mucha negociación, ya hemos estado atendiendo y llegando a acuerdos. En dos meses más estará operando”, confió.

El ayuntamiento espera que el sistema quede en funcionamiento antes de concluir la administración municipal, lo que permitirá mejorar el suministro de agua en una de las ciudades con mayor déficit hídrico en Veracruz.