Persistirá ambiente caluroso en Veracruz este 28 de febrero

febrero 28, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 28 de febrero continuará el ambiente cálido a caluroso en el estado de Veracruz, debido a la presencia de una circulación anticiclónica que afecta a gran parte del país.

Temperaturas

Para este día se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 °C en territorio veracruzano, mientras que en zonas serranas el ambiente será frío a muy frío durante la mañana y noche.

En regiones montañosas del estado se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas, principalmente en áreas altas.

Viento

Se pronostica viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría ocasionar la caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios.

Condiciones generales

En la región del Golfo de México se mantendrá cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvias para Veracruz. Durante la mañana el ambiente será fresco a templado, y por la tarde caluroso.

Además, podrían presentarse bancos de niebla en zonas serranas, lo que reduciría la visibilidad en tramos carreteros.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante las rachas de viento.