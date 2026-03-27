Se triplica el número de hectáreas afectadas por incendios forestales en una semana en Veracruz

Se triplica el número de hectáreas afectadas por incendios forestales en una semana en Veracruz

marzo 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En lo que va de la actual temporada de incendios forestales, la Comisión Nacional Forestal ha reportado 45 conflagraciones en el estado de Veracruz, con un incremento importante en el número de hectáreas afectadas que subió de 300 a mil 74.

Así lo dio a conocer la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes dijo que este incremento se dio en apenas una semana.

“Esto prácticamente fue entre los días 11 y 12 de marzo que se suscitaron algunos incendios hacia la zona sur. Especialmente el último en el en el municipio de Minatitlán donde las hectáreas afectadas fueron 650”.

Ante este incremento en los incendios y afectaciones, la funcionaria federal hizo un llamado a la población a evitar hacer uso del fuego, sobre todo durante el periodo vacacional.

“Ya estamos entrando en el periodo vacacional, aquellas personas que visiten bosques, carreteras, de preferencias no hacer uso del fuego, ya que pueden ocasionar pues mayor cantidad de estos incendios forestales”.

Luna Lagunes alertó que de acuerdo al pronóstico se espera una disminución de lluvias para la siguiente semana y una mayor probabilidad de incendios forestales.

“De acuerdo al pronóstico se está visualizando que eh vamos a tener para la siguiente semana una disminución de lluvias y esto implicaría pues una mayor probabilidad de estos incendios forestales”, finalizó.