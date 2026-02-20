Se contabilizan 6 incendios forestales en Veracruz 

febrero 20, 2026

*Evite quema de basura, tirar colillas a orillas de carretera

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes dio a conocer que con corte al 12 de febrero se han registrado 6 incendios forestales en el estado de Veracruz.

En lo que va de la actual temporada de incendios forestales, dijo la funcionaria, se han afectado 35.67 hectáreas.

“Conafor nos indica que la semana pasada se registraron 2 incendios forestales, entonces llevamos un total de 6, con un área afectada de más de 35 hectáreas”.

Destacó que los estados del país con mayor número de incendios forestales son Estado de México con 55; Jalisco con 48; Morelos 44; Michoacán con 41; Oaxaca 36.

“Vemos como la temporada de incendios forestales ya está muy presente en algunos estados de la República Mexicana, hay que estar muy atentos porque se viene una temporada donde se disminuyen las lluvias, el ambiente se vuelve un poco más seco, con incremento de las temperaturas”.

Luna Lagunes explicó que la Comisión Nacional Forestal indica que la mayor incidencia de estos incendios es provocada por la mano del hombre.

Ante ello, exhortó a la población a extremar precauciones y evitar acciones que pueden generar una conflagración, como es la quema de basura, pastizales, no tirar colillas de cigarro en la orilla de carreteras.