Productores deben avisar a los municipios sobre quemas controladas para evitar incendios forestales 

marzo 18, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Las autoridades estatales emitieron un decreto para que en los municipios se informe en tiempo y forma sobre la realización de quemas agrícolas para que sean supervisadas y evitar así que salgan de control y deriven en incendios forestales.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), Luz Mariela Zaleta Mendoza señaló que previo al arranque de la temporada de incendios forestales en Veracruz se realizaron capacitaciones a los municipios.

“Se hizo un decreto en donde se invita a los municipios a que cuando realicen su quema de pastizales, tienen la obligación de avisar a sus autoridades y ahí se les da las pautas de cómo hacer estas prácticas de manera segura, y evitar incendios forestales”.

Sobre el hecho de que el Cofre de Perote es una de las zonas en donde más incendios se han registrado en esta temporada, dijo que se hace un llamado a los turistas a evitar encender fogatas y tirar colillas de cigarro.

“También el dejar basura como el vidrio es lo que hace el efecto lupa y genera esos incendios”.



Sin embargo, destacó que también se enfrentan al vandalismo que genera de manera intencional los incendios.