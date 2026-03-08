Trabajamos por un Veracruz libre de violencia con justicia e igualdad para las mujeres: Rocío Nahle

marzo 8, 2026

>Junto con la Fiscalía y ayuntamientos se fortalece programa Veracruzana Protegida.

>Anuncia proyecto de Ley del sistema de órdenes de protección inmediata para las mujeres.

Veracruz, Ver., domingo 08 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Rocío Nahle García refrendó que con la atención a más de 2 mil 400 mujeres, el programa Veracruzana Protegida se consolida en el estado.

En el acto celebrado en el Teatro de la Reforma, la mandataria destacó la relevancia del programa que de forma coordinada se implementó hace un año con la Fiscalía General del Estado.

«Lo iniciamos hace justamente un año y a la fecha hemos tenido 2 mil 482 solicitudes. Mujeres valientes que han tenido la fortaleza de pedir ayuda, de pedir apoyo y esto es prevención para el feminicidio y estas órdenes se han concedido en forma inmediata por un juez o juez en línea y en menos de 10 o 15 minutos, después de solicitar la protección, una patrulla está en el sitio o en el domicilio de quien la ha solicitado”.

En ese sentido, la Gobernadora destacó que actualmente se tienen 31 espacios de Refugio integral que brindan protección a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia e informó que para este año se construirán 17 más, para sumar 48 centros.

Anunció que impulsará un proyecto de Ley del sistema de órdenes de protección inmediata para las mujeres en el estado de Veracruz, “se hace ley como mecanismo interinstitucional permanente para solicitar, emitir, ejecutar y seguir las órdenes de protección para mujeres, adolescentes y niñas, para promover y regular el uso de la plataforma digital Veracruzana Protegida, como un medio institucional oficial.

La gobernadora Rocío Nahle signó un convenio de colaboración con las alcaldesas de Xalapa, Daniela Guadalupe Griego Ceballos; Poza Rica, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez; Chicontepec, Aristea Fernández de la Cruz; Zozocolco de Hidalgo, Taggassy García Lobato; y San Juan Evangelista, Eloísa Zetina Gómez.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre explicó que al adherirse a este instrumento las autoridades locales asumen el compromiso de garantizar la ejecución expedita de las órdenes de protección, a través de sus Policías Municipales como autoridad ejecutora primaria en su territorio.

Recordó que se trata de un programa que funciona los 365 días del año, y que la primera orden de protección se emitió en municipios de la zona norte del estado. «Quiero expresar un reconocimiento sincero a las juezas y jueces que han asumido con sensibilidad y responsabilidad la emisión de estas órdenes, entendiendo que detrás de cada solicitud hay miedo, urgencia y una vida que necesita protección inmediata».

Los Ayuntamientos también deberán gestionar la participación activa de sus DIF Municipales y de los Institutos Municipales de las Mujeres, para fortalecer el acompañamiento integral de las víctimas.

Asimismo, la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo expresó que se trata de una lucha de las mujeres por la igualdad y la justicia, y agregó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación, a través de nuestro proyecto de nación se ha buscado garantizar derechos, “porque cuando falta alguno de ellos las más perjudicadas somos las mujeres».