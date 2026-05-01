Veracruz busca consolidar exportación de café y vainilla en mercado canadiense

mayo 1, 2026

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, destacó la apertura del mercado canadiense para productos veracruzanos como el café y la vainilla, sectores en los que la entidad mantiene liderazgo nacional.

En entrevista para En Contacto, el funcionario señaló que Canadá representa una importante oportunidad comercial para Veracruz, principalmente por el interés que existe en productos agroindustriales de calidad. Sin embargo, indicó que aún es necesario avanzar en los procesos de certificación para lograr un mayor flujo de exportación hacia ese país.

“Es un buen mercado, pero hace falta la certificación para poder incrementar las exportaciones de productos en los que Veracruz es líder, como el café y la vainilla”, expresó.

Las declaraciones se dan en el marco de la participación de Veracruz en actividades de promoción comercial realizadas del 29 de abril al 1 de mayo en el Palais des Congrès de Montréal, Canadá, donde autoridades estatales sostuvieron encuentros con empresarios y representantes comerciales para fortalecer la presencia de productos veracruzanos en el mercado internacional.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Canadá se ha consolidado como uno de los socios comerciales estratégicos para Veracruz, especialmente en sectores como agroindustria, logística y exportación de productos del campo.