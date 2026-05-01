Reconoce COPARMEX la contribución social del empresario Carlos Ferráez Matus

mayo 1, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- El empresario Carlos Ferráez Matus recibió un reconocimiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) por su destacado papel como fundador de la cámara que concentra empresas y que, durante 40 años, ha impulsado el desarrollo empresarial del país.

«En el marco de la conmemoración del 40° aniversario de COPARMEX Xalapa; en reconocimiento a su carácter de socio fundador, así como a su visión, compromiso y valiosa contribución a la consolidación del centro empresarial», destacó la cámara.

El evento fue organizado por COPARMEX Xalapa celebrando los 40 años de su fundación, donde se contó con la presencia del contador público Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX y el presidente local Arturo Blanco Hernández.

Previo a la entrega de reconocimientos y cena de gala, los socios de COPARMEX sostuvieron una mesa especializada sobre temas de seguridad.