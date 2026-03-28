Reconoce SAT a Veracruz por sanear adeudos y fortalecer su recaudación

marzo 27, 2026

Mérida, Yuc., viernes 27 de marzo de 2026. – El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció a la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, durante la 369 Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, realizada en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, por los avances en el saneamiento de adeudos heredados de gobiernos anteriores.

El administrador general de Recaudación del SAT, Gari Gevijoar Flores Hernández González, destacó que la entidad ha realizado esfuerzos significativos para corregir créditos.

Durante 2025, Veracruz cubrió cerca de 23 mil millones de pesos (mdp) en adeudos, aprovechando los beneficios disponibles, lo que permitió mejorar su eficiencia recaudatoria y fortalecer sus finanzas públicas.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, subrayó que este avance posiciona a Veracruz como un ejemplo nacional en el cumplimiento ante la federación.

Explicó que, al liquidar los créditos fiscales pendientes, el Estado accede ahora a incentivos que anteriormente no podía recibir; como muestra, en enero de 2025 obtuvo 928.4 millones por concepto del ISR participable, mientras que en enero de 2026 la cifra ascendió a mil 640.4 millones.

Añadió que el saneamiento financiero no solo implica el cumplimiento de obligaciones, sino una inversión que se traduce en mayores ingresos y mejores condiciones para el desarrollo del estado.