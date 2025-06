No hubo daños importantes con Barry, 12 municipios con afectaciones, pero hay saldo blanco

junio 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El paso de Barry por el estado de Veracruz dejó 12 municipios con afectaciones, 7 casas dañadas, deslizamientos, derrumbes y caída de árboles y postes, sin personas lesionadas que lamentar, aseguró la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado.

En su participación en la conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle García, indicó que se trata de daños menores, pero se mantienen al pendiente de los remanentes de la ahora depresión tropical.

“Se trata de caídas de árboles, que no afectan a nadie. Tuvimos 7 casas afectadas en todo el estado. Deslizamientos y derrumbes que no dañan a nadie. Es una situación generalizada en todo el estado (…) No hay personas fallecidas ni lesionadas”.

La funcionaria estatal manifestó que se mantiene el Aviso Especial por lluvias ocasionadas por los remanentes de Barry, sobre todo en la zona norte y la montañosa central.

Reconoció que el municipio más afectado por las lluvias fue Tantima y que en la zona de Los Tuxtlas llovió por arriba de los 300 milímetros, donde se registró un derrumbe que no afectó a ninguna persona.

Guadalupe Osorno dijo que se suspendieron clases de manera preventiva en 51 municipios de la zona norte, se activaron 11 refugios temporales en 4 municipios y se hicieron recorridos y perifoneos para alertar a la población.