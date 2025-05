No habrá cambios en el gabinete, son especulaciones: Rocío Nahle

mayo 19, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Más allá de las especulaciones, la Gobernadora Rocío Nahle García aclaró que no habrá cambios al interior de su gabinete, a cuyos integrantes les reconoció su trabajo.

En conferencia de prensa dijo que toda la administración estatal labora para mejorar las condiciones de todos y cada uno de los veracruzanos.

“Tengo un súper equipo, un gabinete primera, todos me han ayudado, mi secretario de gobierno de lo mejor, el de seguridad, la de educación, no va haber cambios, al menos de que algún funcionario por su voluntad no quiera trabajar conmigo”.

Lo anterior, ante los rumores de la salida de algún funcionario o funcionaria de primer nivel, pues están trabajando bastante bien, por lo que agradeció a todos y todas.