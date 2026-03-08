En coordinación con Pemex se atiende derrame de petróleo en Pajapan e incendio de pozo en Las Choapas

marzo 8, 2026

Yhadira Paredes

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Protección se encuentra en la zona de Las Choapas para la atención de la emergencia por el incendio del Poza Kreim 1, señaló la gobernadora Roció Nahle García, quien confirmó que fueron evacuados civiles de comunidades cercanas.

Indicó que el pozo de Petróleos Mexicanos se encuentra encendido, aunque está controlado.

“Hemos tenido comunicación con el director de Pemex, con la gente, hay unos técnicos extranjeros que vinieron a ver el tema de la válvula del pozo. Desde ayer, antier la Secretaria de Protección Civil está en la zona y se evacuó a todas las personas”.

Aclaró que no se tiene algún hecho que lamentar, pues la población cercana se evacuó en la mañana y tarde del sábado.

“Lupe Osorno se quedó allá porque está en comunicación, está en helicóptero del Gobierno del Estado de base en Minatitlán, que se ha estado ocupando para llevar varias cosas, estamos atendiendo”.

En torno al derrame de crudo que, dijo, viene de las costas de Tabasco, Pemex y empresas que están en exploración están revisando, aunque todavía no le informan de dónde se generó este derrame, que afecta litoral del Golfo de México.

«Todavía no me han informado de dónde viene el derrame y acá tenemos las costas de Coatzacoalcos, sobre todo Pajapan, donde también Petróleos Mexicanos ya tuvo reunión con pobladores que entre Pemex y los pobladores se pusieron de acuerdo para limpiar la playa”.

