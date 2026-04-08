Gobernadora arremete con MC, son simuladores y golpeadores de Veracruz 

abril 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Como simuladores y golpeadores calificó la gobernadora Rocío Nahle García a los integrantes de Movimiento Ciudadano que ayer subieron a la tribuna del Congreso Federal con una cubeta de chapopote, que aseguraron retiraron de las playas de Chachalacas.

En entrevista, la mandataria dijo que a pesar del trabajo que se realiza por parte de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil para limpiar las playas veracruzanas, este grupo se ha dedicado a golpear, pero nadie se ha sumado a los trabajos de limpieza.

“Hay un grupo que se dedica a golpear y denostar a Veracruz, ayer lo voy a decir, el grupo de Movimiento Ciudadano, estos simuladores, subieron a tribuna a golpear nuevamente a Veracruz, ya pasó semana santa, estamos en semana de pascua, sigue la federación limpiando, todo mundo ha estado cooperando y apoyando a limpiar un derrame que vino del Golfo de México a las playas, no se originó aquí”.

Tras explicar cómo se deposita el hidrocarburo en las costas, acusó a Sergio Gil Rullán y Laura Ballesteros de simuladores y golpeadores de Veracruz.

“Son simuladores y golpeadores de Veracruz, no vi a ninguno de ellos ayudándonos, pero sí un golpeteo a nivel nacional contra Veracruz, no contra mí, contra Veracruz”.

Criticó que los integrantes de MC publiciten que la gente no acuda a la entidad, que las playas están mal, que hay un ecocidio, cuando no es así.

“El golpeteo nacional, el insulto, somos más los que queremos salir adelante, los que representamos a veracruz como un pueblo trabajador y somos más los propositivos”, finalizó.